Минувшей ночью над Воронежем и двумя районами области уничтожили 23 беспилотника. Обломки повредили жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

В самом Воронеже повреждены крыша и остекление частного дома, а также две легковые машины. В одном из пригородных районов пострадали окна ещё одного дома и хозяйственная постройка.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

На местах падения обломков работают оперативные службы. После отражения ночной атаки власти объявили отбой опасности БПЛА на всей территории Воронежской области.

Ранее Life.ru сообщал об отражении атаки семи беспилотников на Севастополь. Вечером 21 ноября силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили дроны, в том числе в районе Северной стороны города. По словам губернатора Михаила Развожаева, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. После завершения атаки в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги.