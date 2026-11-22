Литва никогда не разрешала использовать своё воздушное пространство для ударов по российской территории, включая Калининградскую область. Об этом написал в соцсети X глава литовского МИД Кястутис Будрис.

«Литовская Республика никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае», — заявил министр.

Ранее Life.ru сообщал о срабатывании сирен об опасности БПЛА в Калининградской области из-за подозрительного объекта со стороны Литвы. Губернатор Алексей Беспрозванных вскоре заверил жителей, что по итогам проверки угроза не подтвердилась.