В Неманском районе Калининградской области сработала система оповещения «Беспилотная опасность». Причиной стал подозрительный объект со стороны Литвы, сообщил в телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

После сигнала специалисты провели необходимые проверки и установили, что угрозы нет. Власти пообещали в ближайшее время отменить режим беспилотной опасности.

«Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменён», — сказано в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал о введении беспилотной опасности в Ленинградской области. Позднее губернатор Александр Дрозденко рассказал об уничтожении 38 беспилотников над регионом