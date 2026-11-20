В Польше включили сирены и подняли истребители из-за ударов по Украине
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В двух регионах Польши утром 20 ноября объявили воздушную тревогу на фоне массированных российских ударов по Украине. Сирены прозвучали в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, а польские военные подняли истребители и привели системы ПВО в повышенную готовность. Жителей приграничных районов призвали укрыться в безопасных местах.
Как сообщил Правительственный центр безопасности Польши (RCB), предупреждения начали рассылать ещё ночью. Около 06:30 местного времени тревога усилилась, а жители получили экстренные сообщения об угрозе воздушного нападения.
«Найдите безопасное место. Следуйте указаниям экстренных служб. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорилось в предупреждении.
По информации польского издания Dziennik Wschodni, сирены звучали в Люблине и других населённых пунктах восточной части страны. Оперативное командование польских вооружённых сил также сообщило о возможном нарушении воздушного пространства неопознанными объектами. Военные приступили к проверке данных радиолокационных систем.
На фоне происходящего аэропорт Жешува временно приостановил работу из-за активности военной авиации. Польские власти объяснили принятые меры необходимостью защиты воздушного пространства страны во время российских ударов по западным областям Украины.
Около 07:30 местного времени власти Польши объявили об отмене воздушной тревоги. При этом проверка обстоятельств возможного нарушения границы продолжилась. По сообщениям польских СМИ, в районе Билгорайского повята был обнаружен упавший неопознанный воздушный объект.
Life.ru рассказывал об аналогичных мерах безопасности в Польше, когда из-за российских ударов по Украине приостанавливалась работа аэропортов Люблина и Жешува. Тогда польские военные также поднимали истребители и приводили системы ПВО в готовность.
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