Польша временно закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за работы военной авиации

В Польше временно приостановили работу аэропортов Люблина и Жешува из-за активности военной авиации. Воздушные гавани прекратили принимать и отправлять самолёты, чтобы обеспечить свободу действий военных лётчиков. Об этом сообщило Польское агентство воздушного движения (PANSA).

Оперативное командование польских Вооружённых сил объяснило происходящее российскими ударами беспилотников по объектам на западе Украины. В связи с этим в воздушное пространство Польши подняли военные самолёты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние готовности.

В командовании подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту польской территории, прежде всего приграничных районов.

На фоне происходящего Правительственный центр безопасности Польши разослал предупреждения жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств. Однако уже в 08:38 по местному времени ведомство отменило тревогу, сообщив, что воздушная атака на Украине завершилась и угрозы для Польши нет.

Ранее Life.ru писал об аналогичной операции польской авиации 15 октября. После завершения вылетов командование заявило, что нарушений воздушного пространства республики не зафиксировано. При этом, по данным польских СМИ, каждый час полёта истребителя F-16 обходится бюджету страны примерно в 76–77 тысяч злотых, или около 21 тысячи долларов. Варшава также рассматривает изменение правил применения оружия против воздушных целей, позволяющее пилотам открывать огонь без предварительного визуального опознания объекта.

Кроме того, Life.ru рассказывал об усилении военного присутствия Польши в Люблинском воеводстве. В начале октября министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о размещении комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. Власти также приступили к формированию новых подразделений 18-й механизированной дивизии. В Билгорае планируется разместить мотострелковый батальон и силы ПВО, а в Лукуве — подразделения беспилотных систем.