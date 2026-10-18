Около тысячи фур застряли на границе Польши и Украины из-за воздушных тревог

На польско-украинской границе образовалась многокилометровая очередь из грузовиков. Около тысячи фур скопились у пункта пропуска «Дорохуск — Ягодин», а ожидание въезда на Украину растянулось на несколько суток. Причиной заторов называют периодическую приостановку работы пограничных служб на фоне воздушных тревог, сообщает РИА «Новости».

По словам очевидца, очередь начинается примерно в 30 километрах от границы. Грузовики выстроились на подъезде к пункту пропуска, который соединяет польское Люблинское воеводство с Волынской областью Украины.

Чтобы большегрузы не заблокировали движение в городе Хелм, польская полиция останавливает транспорт ещё на подступах к населённому пункту. Водителям приходится ожидать дальнейшего проезда в специально организованных очередях.

Ситуацию осложняют регулярные предупреждения об угрозах с воздуха. При объявлении тревоги польские службы могут временно приостанавливать оформление транспорта, что увеличивает время ожидания на границе.

«В соответствии с предусмотренными на подобные случаи процедурами действуют все государственные службы, в частности Пограничная стража и Таможенная администрация», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Life.ru рассказывал, что на польско-украинской границе у пункта «Краковец — Корчова» скопились огромные очереди. По данным мониторингового сервиса Nakordoni, 1 октября автобусы ожидали выезда с Украины больше суток. Среди причин прежних задержек называли усиленные проверки документов польскими пограничниками.