Огромные очереди образовались на КПП «Краковец» на выезд в Польшу

Многочасовые очереди образовались на украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец — Корчова». Особенно тяжёлая ситуация сложилась для автобусов: время ожидания на выезд с Украины больше суток, следует из данных мониторинга Nakordoni.

На момент публикации в очереди находятся 44 автобусов. Расчётное время прохождения границы составляет 33 ч 15 мин. Для легковых автомобилей ситуация значительно проще — их ожидание измеряется несколькими часами. При этом у большегрузов указано: «Очередь КПП «Краковец — Корчова» (грузовой транспорт): ≈2492 ч 15 мин». (более 103 дней).

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Проблемы на этом направлении наблюдаются не первый день. В середине сентября украинские СМИ сообщали об усиленных проверках со стороны польских пограничников. У водителей тщательнее проверяли документы, страховку и наличие необходимых денежных средств, а на «Краковце» скорость пропуска автобусов заметно снизилась.

Проблемы с очередями на украинско-польской границе возникали и летом. В августе на выезде с Украины в Польшу скопилось около 6,5 тысячи грузовиков. На пункте «Ягодин — Дорогуск» водителям тогда приходилось ждать проезда почти семь суток.