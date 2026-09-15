Польша усилит границу с Украиной дополнительными подразделениями армии

Польша намерена расширить участие армии в охране границы с Украиной, направив туда дополнительные подразделения. Об этом министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил после встречи с итальянским коллегой Гуидо Крозетто в своём аккаунте в социальной сети Х.

Поддержку пограничникам окажут инженерные и оперативные войска. Военные будут задействованы на этом участке активнее, чем прежде. Сколько именно человек привлекут к такой работе, глава ведомства не уточнил.

Косиняк-Камыш напомнил, что похожая схема уже действует на белорусском направлении. Там армейские части также помогают Пограничной страже. Теперь Варшава решила усилить аналогичным образом и украинский рубеж.

При этом министр обратил внимание на изменение миграционной ситуации. По его словам, поток, наблюдавшийся с 2022 по 2025 год, в 2026-м стал заметно слабее.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинцы в Польше стали осторожнее говорить на родном языке в общественных местах. По её словам, люди опасаются негативной реакции окружающих. Верещук привела пример, когда человек не хочет говорить по-украински в магазине, потому что чувствует на себе взгляды и определённую агрессию.