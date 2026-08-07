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7 августа, 15:18

На границе с Польшей скопились 6,5 тысячи украинских грузовиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

На украинско-польской границе образовалась многотысячная очередь из грузовиков. По данным Ассоциации международных экспедиторов, на выезде в Польшу сейчас ожидают проезда около 6,5 тысячи фур. На пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» время ожидания может достигать почти семи суток, сообщила Ассоциация международных экспедиторов Украины.

Как утверждает организация, одной из причин стала морская блокада, из-за которой значительная часть экспортных грузов была перенаправлена на автомобильный транспорт. В результате нагрузка на сухопутные маршруты резко выросла, что привело к образованию крупных очередей на одном из основных направлений вывоза товаров.

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Ранее сообщалось, что на польско-российской границе время ожидания достигло 19 часов, особенно в Мамоново, из-за усиления досмотра со стороны Польши, тогда как в Багратионовске и Чернышевском ситуация легче. Калининградская таможня объяснила рост трафика сезоном отпусков и началом каникул в Германии, вызвавших массовый выезд русскоязычных немцев.

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Анастасия Никонорова
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