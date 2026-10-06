Польша ставит новые батареи Patriot и усиливает войска на востоке

Польша наращивает военное присутствие в Люблинском воеводстве на востоке страны. Власти республики связывают это с укреплением безопасности приграничных регионов и всей Польши, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», — сказал министр.

По словам Косиняк-Камыша, в регионе формируют новые подразделения 18-й механизированной дивизии. В Билгорае разместят мотострелковый батальон и подразделения ПВО. В Лукуве создадут подразделения беспилотных систем, а в перспективе там планируют развернуть профильную бригаду.

Кроме того, Польша разместила в Люблинском воеводстве зенитные ракетные комплексы Patriot.

«Впервые батареи Patriot появились в Люблинском воеводстве. Их присутствие призвано защитить жителей и повысить безопасность воздушного пространства», — заявил Косиняк-Камыш.

Министр уточнил, что комплексы Patriot развернули в районе аэропорта Свидник. Польские власти также выделили земельные участки для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине. Эти меры входят в общий план по укреплению восточной границы страны.

Ранее сообщалось, что 12 октября НАТО планирует представить в Польше стратегию действий альянса на случай возможного нападения России на восточный фланг. Документ получил название «Теория победы». В НАТО заявили, что его основная задача — сохранить военное преимущество альянса.