Польша доверила ИИ-комплексу следить за границей с Белоруссией

Польша начала испытывать на границе с Белоруссией систему искусственного интеллекта Inteligentna Granica («Интеллектуальная граница»). Сейчас комплекс работает на участке протяжённостью несколько десятков километров и помогает военным и пограничникам отслеживать происходящее в приграничной зоне. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооружённых сил Польши.

Система разработана Центром внедрения искусственного интеллекта польских сил киберзащиты совместно с Пограничной стражей. В её основе лежит защищённая платформа AIRON TACTIC, которая получает изображения с камер, беспилотников и других датчиков.

Алгоритмы в режиме реального времени распознают объекты, анализируют их активность и отмечают события, которые требуют внимания человека. Затем информация поступает в системы TAK и JAŚMIN, уже используемые польскими военными и пограничниками.

При этом окончательное решение остаётся за оператором: искусственный интеллект должен прежде всего отсеивать лишние данные и сокращать время между обнаружением подозрительной активности и реакцией на неё. Параллельно на экспериментальном участке испытывают роботизированные и автономные системы, однако их перечень и количество польская сторона не раскрывает.

Проект развёрнут в рамках операции Bezpieczne Podlasie («Безопасное Подлясье»), в ходе которой армия помогает пограничникам охранять восточный рубеж страны. О запуске Inteligentna Granica польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил ещё летом, а в начале октября военные показали работу комплекса начальнику штаба оперативного командования бригадному генералу Ярославу Хойнацкому.

Польша уже несколько лет последовательно усиливает границу с Белоруссией. В апреле 2025 года Life.ru писал о вводе электронного барьера на приграничных реках Свислочь и Источанка: к уже существующему заграждению добавили камеры и датчики движения. В августе 2026-го Дональд Туск объявил восточную границу Польши с Белоруссией и Россией «закрытой», а Варшава параллельно продолжила укреплять рубежи в рамках программы «Восточный щит».