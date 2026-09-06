Польские военные приняли стаю птиц за нарушение воздушного пространства

Польские военные завершили проверку после сообщения о возможном нарушении воздушного пространства со стороны Белоруссии — причиной тревоги оказалась большая стая птиц. Об этом сообщило оперативное командование видов вооружённых сил Польши.

Ранее системы наблюдения за воздушной обстановкой зафиксировали неизвестный объект, после чего в приграничный район направили боевой вертолёт для проверки. По итогам проверки выяснилось, что данные радиолокационных систем не были связаны с проникновением в воздушное пространство страны.

Военные установили, что сигнал появился из-за пролёта большой стаи птиц. В оперативном командовании подчеркнули, что угрозы безопасности польского воздушного пространства выявлено не было.

Ранее в Польше заявили о перехвате российского самолёта-разведчика Ил-20 над Балтийским морем. При этом польские власти признали, что российский борт находился в международном воздушном пространстве и не пересекал границу страны. Доказательств того, что самолёт представлял угрозу для гражданской авиации, Варшава также не представила.