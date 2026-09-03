В Польше утверждают, что якобы перехватили над Балтикой российский Ил-20

Российский самолёт Ил-20 находился в международном воздушном пространстве примерно в 40 километрах к северу от польского города Устка. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что к борту были направлены истребители.

«Ещё один инцидент над Балтикой с участием российского разведывательного самолёта Ил-20. В 40 километрах к северу от Устки наши истребители перехватили российский самолёт, у которого не были включены идентификационные устройства и который создавал угрозу для гражданской авиации», — написал он в соцсети X.

При этом глава польского Минобороны признал, что российский борт не пересекал границу страны. Это уже второй подобный эпизод за несколько дней, о котором сообщила Варшава. В обоих случаях Ил-20 находился над Балтийским морем за пределами воздушного пространства Польши.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что российская военная авиация выполняет полёты над нейтральными водами в соответствии с международными правилами, не пересекая воздушные трассы и не допуская опасного сближения с иностранными самолётами.

Ранее, 31 августа, польские ВВС уже направляли дежурные истребители к российскому Ил-20. Тогда самолёт находился примерно в 30 километрах к северу от города Леба и также летел в международном воздушном пространстве, не пересекая польскую границу.