Фотография якобы произошедшего взрыва в Балтийске, распространившаяся в Сети, является фейком. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«На фото запечатлен пожар на иранском острове Кешм, произошедший после американских ударов 9 ноября», — написала Башкирова в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал о срабатывании системы оповещения о беспилотной опасности в Неманском районе Калининградской области. По словам губернатора Алексея Беспрозванных, сигнал вызвал подозрительный объект со стороны Литвы. Специалисты провели необходимые проверки и установили, что угрозы для региона нет.