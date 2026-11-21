В Севастополе объявили отбой тревоги после уничтожения 7 БПЛА
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские военные сбили семь украинских беспилотников во время вечерней атаки на Севастополь. Об отражении налёта сообщил в своём Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Всего нейтрализовано 7 БПЛА», — написал Развожаев.
Сначала глава города отдельно рассказал об уничтожении трёх БПЛА в районе Северной стороны Севастополя. Позднее Развожаев сообщил уже о семи сбитых беспилотниках.
По информации губернатора, никто из жителей не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Воздушную тревогу в городе отменили.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные утром 21 ноября уничтожили украинский беспилотник над морем у Севастополя. Дрон нейтрализовали в районе Северной стороны города. По словам Развожаева, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.