Российские военные сбили семь украинских беспилотников во время вечерней атаки на Севастополь. Об отражении налёта сообщил в своём Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Всего нейтрализовано 7 БПЛА», — написал Развожаев.

Сначала глава города отдельно рассказал об уничтожении трёх БПЛА в районе Северной стороны Севастополя. Позднее Развожаев сообщил уже о семи сбитых беспилотниках.

По информации губернатора, никто из жителей не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Воздушную тревогу в городе отменили.