За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 47 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской, Курской областей и Республики Крым», — сказали там.