За день над регионами России сбили 47 украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 47 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской, Курской областей и Республики Крым», — сказали там.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город. В акватории Чёрного моря уничтожен один беспилотник ВСУ.