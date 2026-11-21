Владимир Зеленский потребовал от западных союзников увеличить поставки систем противовоздушной обороны после российских ударов по Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети.

«Каждый такой удар должен сопровождаться реальной помощью Украине — реальными пакетами поддержки, дополнительными средствами ПВО и помощью в восстановлении», — написал Зеленский.

Минувшей ночью российские войска нанесли удары по нескольким объектам на украинской территории. Среди целей оказались Криворожская теплоэлектростанция, электроподстанция в Ровненской области и судно в Чёрном море, перевозившее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский обсудил с «коалицией желающих» в Берлине новые поставки ПВО и вооружений. Участники встречи также рассматривали совместные оборонные проекты европейских государств и Украины, однако конкретные договорённости о передаче дополнительных систем не раскрывались.