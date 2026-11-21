«Не только очень богатыми»: Зеленский нахамил Маску и Белому дому после обвинений во лжи
Зеленский призвал Маска и власти США быть серьёзнее после обвинений во лжи
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Владимир Зеленский посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску и руководству США быть серьёзнее и не полагаться исключительно на деньги и влияние. Так он ответил на обвинения бизнесмена во лжи из-за заявлений об ограничении работы спутниковой связи Starshield на Украине. Свою позицию Зеленский изложил в интервью CNN.
«Мы должны быть очень серьёзными, не только очень богатыми. Эти ребята очень могущественны. В Соединённых Штатах не только деньги решают всё», — заявил он.
Во время этих слов телеканал показал фотографии Маска и президента США Дональда Трампа. Зеленский настаивает, что украинские военные действительно сталкивались с ограничениями спутниковой связи, а соответствующие данные имеются у командования ВСУ.
По словам Зеленского, проблемы с работой Starshield удалось устранить после его переговоров с госсекретарём США Марко Рубио. При этом он признал, что не знает, кто именно связывался с компанией SpaceX для восстановления доступа к системе.
Спор вокруг спутниковой связи продолжается с середины октября. Киев неоднократно жаловался, что терминалы перестают поддерживать соединение при движении со скоростью свыше 160 километров в час. Такие ограничения мешают использовать беспилотники-перехватчики против российских дронов.
Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск обвинил Зеленского во лжи из-за Starlink. Во время выступления на мероприятии The New York Times бизнесмен заявил, что украинский лидер не всегда говорит правду. Маск также напомнил, что Starlink изначально создавалась как гражданская система связи, а не средство для проведения военных атак.