Владимир Зеленский посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску и руководству США быть серьёзнее и не полагаться исключительно на деньги и влияние. Так он ответил на обвинения бизнесмена во лжи из-за заявлений об ограничении работы спутниковой связи Starshield на Украине. Свою позицию Зеленский изложил в интервью CNN.

«Мы должны быть очень серьёзными, не только очень богатыми. Эти ребята очень могущественны. В Соединённых Штатах не только деньги решают всё», — заявил он.

Во время этих слов телеканал показал фотографии Маска и президента США Дональда Трампа. Зеленский настаивает, что украинские военные действительно сталкивались с ограничениями спутниковой связи, а соответствующие данные имеются у командования ВСУ.

По словам Зеленского, проблемы с работой Starshield удалось устранить после его переговоров с госсекретарём США Марко Рубио. При этом он признал, что не знает, кто именно связывался с компанией SpaceX для восстановления доступа к системе.

Спор вокруг спутниковой связи продолжается с середины октября. Киев неоднократно жаловался, что терминалы перестают поддерживать соединение при движении со скоростью свыше 160 километров в час. Такие ограничения мешают использовать беспилотники-перехватчики против российских дронов.