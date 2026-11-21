ВС РФ сбили один украинский БПЛА над морем у Севастополя
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожен один беспилотник над морем в районе Северной стороны города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В отражении атаки участвовали силы противовоздушной обороны ВС РФ и мобильные огневые группы. Повреждений не зафиксировано.
Ранее Life.ru сообщал об отражении массированной атаки беспилотников на Севастополь. Утром 10 ноября российские военные нейтрализовали восемь украинских БПЛА. По словам губернатора Михаила Развожаева, обошлось без пострадавших и повреждений городской инфраструктуры.