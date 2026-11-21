Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожен один беспилотник над морем в районе Северной стороны города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В отражении атаки участвовали силы противовоздушной обороны ВС РФ и мобильные огневые группы. Повреждений не зафиксировано.