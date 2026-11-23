Режим беспилотной опасности объявлен сразу в четырёх российских регионах — Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Башкортостане. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В Екатеринбурге, по сообщениям очевидцев, слышны звуки сирен. Системы оповещения предупреждают жителей о возможной угрозе с воздуха. Местный аэропорт Кольцово закрыт на приём и вылет самолётов.

Жителям регионов рекомендуется следить за официальными сообщениями экстренных служб. При получении сигнала об опасности необходимо отойти от окон и по возможности укрыться во внутренних помещениях зданий.