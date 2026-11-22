В посёлке Афипском Краснодарского края после ночной атаки беспилотников повреждены 19 жилых домов. Уточнённые данные привёл региональный оперативный штаб в Telegram.

«В пгт. Афипском Северского района повреждены 17 частных и 2 многоквартирных дома», — говорится в сообщении.

В частном секторе пострадали окна и кровли зданий. В двух многоквартирных домах разбиты стёкла в семи квартирах. Весь день 22 ноября на месте работали специальные комиссии, которые оценивали причинённый ущерб.

Ранее Life.ru сообщал о другой атаке беспилотников на Северский район Кубани 18 ноября. Тогда повреждения получили 83 жилых дома, из них 78 частных и пять многоквартирных. Больше всего зданий пострадало в Афипском, также разрушения зафиксировали в Ильском и Новодмитриевской.