Разбитые окна и трещины в стенах: после атаки БПЛА на Кубани повреждены десятки домов
Оперштаб: В Северском районе Кубани повреждены 83 дома после атаки БПЛА
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В Северском районе Краснодарского края после атаки БПЛА 18 ноября повреждены 83 жилых дома. Уточнённые данные обнародовал региональный оперативный штаб.
Наибольший ущерб зафиксировали в посёлке Афипском. Там пострадали 45 частных домов и пять многоквартирных зданий. Ещё 21 частный дом повреждён в посёлке Ильском, а 12 — в станице Новодмитриевской.
В результате атаки в зданиях выбило стёкла, пострадали кровли и фасады. В некоторых домах специалисты обнаружили трещины в стенах.
В течение 18 ноября на территории муниципалитета работала специальная комиссия, которая обследовала пострадавшие строения и оценивала нанесённый ущерб. Проверки продолжатся 19 ноября.
Ранее краевой оперштаб сообщал о девяти пострадавших в результате атаки беспилотников на Северский район. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания на двух предприятиях.
Напомним, Life.ru сообщал, что число пострадавших при атаке на Северский район выросло до девяти человек. Одного из них госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь. Также в результате повреждения газопровода без газоснабжения остались 94 многоквартирных дома. На месте работали аварийные службы.
Больше новостей об атаках беспилотников и их последствиях — в разделе «Атаки БПЛА» на Life.ru.