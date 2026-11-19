В Северском районе Краснодарского края после атаки БПЛА 18 ноября повреждены 83 жилых дома. Уточнённые данные обнародовал региональный оперативный штаб.

Наибольший ущерб зафиксировали в посёлке Афипском. Там пострадали 45 частных домов и пять многоквартирных зданий. Ещё 21 частный дом повреждён в посёлке Ильском, а 12 — в станице Новодмитриевской.

В результате атаки в зданиях выбило стёкла, пострадали кровли и фасады. В некоторых домах специалисты обнаружили трещины в стенах.

В течение 18 ноября на территории муниципалитета работала специальная комиссия, которая обследовала пострадавшие строения и оценивала нанесённый ущерб. Проверки продолжатся 19 ноября.

Ранее краевой оперштаб сообщал о девяти пострадавших в результате атаки беспилотников на Северский район. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания на двух предприятиях.