Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края увеличилось до девяти человек. Один из них госпитализирован, остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно, сообщили в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Новые данные поступили после уточнения последствий атаки.

Кроме того, в результате налёта беспилотников оказался повреждён газопровод. Из-за этого без газоснабжения остались более 90 многоквартирных жилых домов.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября при атаке украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края пострадали шесть человек, среди которых были двое несовершеннолетних. Тогда троих пострадавших госпитализировали, а фрагменты дронов обнаружили по 19 адресам в нескольких населённых пунктах района.