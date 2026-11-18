Два украинских дрона атаковали экс-разведчика США по дороге в Мариуполь
Скотт Риттер сообщил о двух атаках украинских дронов во время поездки в ДНР
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер дважды подвергся атакам украинских беспилотников во время поездки из Мелитополя в Мариуполь летом 2026 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции, уточнив, что оба дрона удалось уничтожить.
«По дороге из Мелитополя в Мариуполь мы были вынуждены ехать в сопровождении мобильных огневых групп, так как дорога была под атакой дронов. Мы дважды были атакованы украинскими дронами Hornet, управляемыми с помощью Starlink», — заявил экс-разведчик.
По словам Риттера, опасность нападения беспилотников вынудила организовать вооружённое сопровождение на всём опасном участке маршрута. Мобильные огневые группы обеспечивали защиту во время передвижения.
Американец утверждает, что в обоих случаях для атаки использовались украинские беспилотники Hornet, управление которыми осуществлялось с помощью системы спутниковой связи Starlink. Оба аппарата, по его словам, были успешно сбиты.
Инциденты произошли во время летней поездки Риттера по Донбассу и Запорожской области. Тогда бывший сотрудник американской военной разведки посетил ЛНР, ДНР и Запорожскую область.
Ранее Life.ru сообщал, что Скотт Риттер оказался в Старобельске во время атаки украинских беспилотников на общежитие местного колледжа. Экс-разведчик рассказывал, что услышал два мощных взрыва, после чего его оперативно вывезли из города.
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