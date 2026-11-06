Заключение мира на приемлемых для России условиях потребовало бы смены власти на Украине, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, нынешнее руководство страны не согласится на такой сценарий, поскольку он затронет интересы влиятельных политических и экономических групп.

«Украина просто не в состоянии положить конец этому конфликту», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.

Риттер полагает, что для урегулирования на условиях Москвы потребовалось бы прекращение деятельности структур, которые он называет «бандеровским террором», а также устранение сложившихся коррупционных схем.

Аналогичную проблему Риттер видит и в Европе. По его оценке, завершение украинского конфликта может поставить под угрозу политические позиции ряда европейских руководителей, которые выстроили свою политику вокруг поддержки Киева. В качестве одного из примеров он привёл канцлера Германии Фридриха Мерца.

Между тем сам Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине 3 ноября призвал положить конец конфликту. Одновременно канцлер подтвердил намерение Германии продолжать поддержку Украины, в том числе в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке нового раунда переговоров России, США и Украины. По словам спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, консультации на уровне переговорных команд запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Американская сторона выступит посредником между Москвой и Киевом. Предыдущие встречи в таком формате состоялись в январе и феврале 2026 года, однако ключевые разногласия тогда преодолеть не удалось.

В Кремле назвали гарантии безопасности одной из центральных тем предстоящих переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что конкретные условия стороны будут обсуждать за закрытыми дверями. Тем временем Джаред Кушнер дистанционно подключился к консультациям по Украине в Брюсселе, где представители западных государств обсуждали послевоенное восстановление страны и возможные механизмы обеспечения её безопасности.