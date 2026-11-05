«Можно организовать»: В Кремле оценили перспективу разговора Путина и Эрдогана
Песков сообщил об отсутствии планов по переговорам Путина и Эрдогана
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Life.ru
Конкретных планов по переговорам президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерение главы Турции обсудить украинское урегулирование после встречи с Владимиром Зеленским.
«Пока конкретных планов по этим контактам нет. Но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы», — заявил представитель Кремля.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Турецкий президент намерен обсудить этот вопрос после контактов с Зеленским, состоявшихся в Стамбуле 31 октября.
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