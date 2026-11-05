Конкретных планов по переговорам президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерение главы Турции обсудить украинское урегулирование после встречи с Владимиром Зеленским.

«Пока конкретных планов по этим контактам нет. Но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы», — заявил представитель Кремля.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Турецкий президент намерен обсудить этот вопрос после контактов с Зеленским, состоявшихся в Стамбуле 31 октября.