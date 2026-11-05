Песков допустил международный разговор Путина 5 ноября
В графике президента России Владимира Путина 5 ноября может появиться международный контакт. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Кроме этого, не исключаем международного контакта», — сказал представитель Кремля.
С кем именно Путин может провести разговор и в каком формате он состоится, Песков пока не уточнил.
При этом накануне в Кремле заявляли, что отдельный телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не запланирован.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают согласовывать возможные контакты на высшем уровне. В частности, Кремль заявлял о подготовке возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.