В графике президента России Владимира Путина 5 ноября может появиться международный контакт. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кроме этого, не исключаем международного контакта», — сказал представитель Кремля.

С кем именно Путин может провести разговор и в каком формате он состоится, Песков пока не уточнил.

При этом накануне в Кремле заявляли, что отдельный телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не запланирован.