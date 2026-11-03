Согласование возможной трёхсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может завершиться уже в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва, Вашингтон и Пекин в целом считают проведение таких переговоров полезным. Организационная работа уже ведётся, однако окончательная договорённость о встрече пока не достигнута.

«Есть общее понимание среди участников такой возможной встречи, что она была бы целесообразной и весьма полезной. Работа по согласованию такой встречи ведётся», — сказал Песков, отвечая на вопрос о публикации Financial Times.

Он выразил надежду, что все необходимые согласования удастся завершить в ближайшие дни. При этом основная организационная роль отводится Китаю как принимающей стороне. Площадкой для переговоров может стать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Кремль сообщил, что согласование возможной встречи может завершиться в ближайшие дни, однако окончательная договорённость ещё не объявлена. За актуальным статусом подготовки — в хабе Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о возможных переговорах Путина и Трампа в Китае. Дмитрий Песков пояснял, что при участии обоих президентов в саммите АТЭС они смогут пообщаться независимо от того, будет ли организована отдельная двусторонняя встреча. На тот момент конкретных договорённостей о формате переговоров не было.