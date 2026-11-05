Зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер дистанционно присоединился к консультациям по Украине в Брюсселе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Американская делегация решила не приезжать в бельгийскую столицу лично, а обсуждение гарантий безопасности для Киева перенесли в штаб-квартиру НАТО.

В обсуждениях участвовали представители Украины, США, Еврокомиссии, НАТО, Франции, Германии, Великобритании и Всемирного банка. Одной из центральных тем стало послевоенное восстановление Украины и экономическая поддержка Киева.

Вопрос так называемых гарантий безопасности решили вынести в отдельный переговорный трек. Его должны обсудить 5 ноября в штаб-квартире НАТО представители США, Великобритании, Франции, Германии и альянса.

Кушнер при этом всё активнее участвует в переговорах по украинскому урегулированию. На следующем этапе ему предстоит представлять Вашингтон вместе со Стивом Уиткоффом на трёхсторонних консультациях России, США и Украины в Абу-Даби.

Переговоры в ОАЭ запланированы на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, а американскую сторону будут представлять Уиткофф и Кушнер.

После консультаций в Брюсселе Джаред Кушнер должен представить США в Абу-Даби вместе со Стивом Уиткоффом. Состав делегаций и повестка — в хабе Life.ru.