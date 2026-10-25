Тайная встреча представителей США и Украины в Финляндии сорвалась в последний момент

Тайные переговоры представителей США и Украины, которые собирались провести летом в Финляндии, отменили в последний момент. На встречу должны были приехать спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

Участники планировали обсудить мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта. Предполагалось, что выработанные предложения затем представят президенту России Владимиру Путину.

Подготовка встречи, по сведениям издания, обсуждалась на высоком уровне. В конце июля Владимир Зеленский затронул эту тему во время телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером.

Однако до переговоров в Финляндии дело так и не дошло. Как пишет газета, встречу отменили незадолго до её проведения на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

Ранее Life.ru рассказывал, что американские посредники продолжили дипломатические контакты осенью. Так, 20 октября в Осло состоялись переговоры представителей США, Украины и европейских стран. Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что участникам удалось согласовать отдельные элементы возможного мирного урегулирования.

Уже 21 октября Уиткофф привёз в Санкт-Петербург документы с предложениями по Украине и провёл переговоры с Путиным. Кушнер не смог лично присутствовать на встрече из-за болезни, однако по видеосвязи изложил российскому президенту свои идеи. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.