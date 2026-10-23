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Регион
Опубликовано 23 октября, 19:00

Зеленский заявил о согласовании трёхсторонней встречи с РФ и США в ноябре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Подготовка трёхсторонней встречи России, США и Украины, намеченной на первую половину ноября, завершена на уровне переговорных команд. Как пишет издание «Страна», об этом сообщил Владимир Зеленский после очередного разговора со спецпредставителями американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Зеленского, украинская и американская команды согласовали организационные вопросы предстоящих консультаций. Однако окончательное решение о проведении встречи пока не принято.

Новый разговор с представителями Дональда Трампа состоялся после серии дипломатических контактов на этой неделе. 20 октября Уиткофф встретился с Зеленским в Осло, а на следующий день провёл переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. К обсуждению украинского урегулирования также подключался Кушнер.

Российская сторона ранее подтвердила готовность возобновить трёхсторонний формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 октября сообщил, что встречу планируют провести в Абу-Даби в первой половине ноября. По его словам, первоначально переговоры должны пройти с участием представителей только России, США и Украины.

Главной темой консультаций Москва называет вопросы безопасности после возможного заключения мирного соглашения. Зеленский, со своей стороны, ранее говорил о необходимости приблизить завершение конфликта и подготовить почву для переговоров на уровне лидеров трёх стран.

Песков: Переговоры в Абу-Даби пройдут без участия Европы
Песков: Переговоры в Абу-Даби пройдут без участия Европы

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин обозначил главную цель предстоящих трёхсторонних переговоров. Российский лидер подчеркнул, что речь должна идти об обеспечении безопасности Москвы и Киева в рамках окончательного мирного урегулирования, а не о кратковременной приостановке боевых действий.

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