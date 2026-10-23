Зеленский заявил о согласовании трёхсторонней встречи с РФ и США в ноябре

Подготовка трёхсторонней встречи России, США и Украины, намеченной на первую половину ноября, завершена на уровне переговорных команд. Как пишет издание «Страна», об этом сообщил Владимир Зеленский после очередного разговора со спецпредставителями американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Зеленского, украинская и американская команды согласовали организационные вопросы предстоящих консультаций. Однако окончательное решение о проведении встречи пока не принято.

Новый разговор с представителями Дональда Трампа состоялся после серии дипломатических контактов на этой неделе. 20 октября Уиткофф встретился с Зеленским в Осло, а на следующий день провёл переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. К обсуждению украинского урегулирования также подключался Кушнер.

Российская сторона ранее подтвердила готовность возобновить трёхсторонний формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 октября сообщил, что встречу планируют провести в Абу-Даби в первой половине ноября. По его словам, первоначально переговоры должны пройти с участием представителей только России, США и Украины.

Главной темой консультаций Москва называет вопросы безопасности после возможного заключения мирного соглашения. Зеленский, со своей стороны, ранее говорил о необходимости приблизить завершение конфликта и подготовить почву для переговоров на уровне лидеров трёх стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин обозначил главную цель предстоящих трёхсторонних переговоров. Российский лидер подчеркнул, что речь должна идти об обеспечении безопасности Москвы и Киева в рамках окончательного мирного урегулирования, а не о кратковременной приостановке боевых действий.