ВСУ ударили по общежитию колледжа в луганском Старобельске в момент визита в город бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Аналитик рассказал журналистам, что после атаки его оперативно эвакуировали из населённого пункта. Он признался, что слышал два громких взрыва.

«Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Скотт Риттер заявил, что удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске был преднамеренным. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, кто-то сознательно отдал приказ поразить гражданскую инфраструктуру.