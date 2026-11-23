Российские власти проанализируют поставки топлива и логистические маршруты, чтобы заранее выявлять возможные перебои с бензином и дизелем в регионах. Соответствующую задачу поставил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке, сообщили в Правительстве РФ.

«Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их», — подчеркнул Новак.

Вице-премьер отметил, что действовать необходимо на опережение. К работе должны подключиться федеральные и региональные власти совместно с нефтяными компаниями и другими участниками рынка.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Новак поручил ускорить восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для стабилизации внутреннего рынка. Вице-премьер также потребовал продолжить импорт нефтепродуктов и увеличить дополнительные поставки топлива. Особое внимание власти уделили обеспечению крупных и независимых сетей АЗС.