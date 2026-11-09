Сеть АЗС «Роснефть» вновь вводит ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в российских регионах. Как сообщили в Минэкономразвития Забайкальского края, на городских заправках устанавливается лимит в 30 литров, а на трассах — в 50 литров за одну заправку. При этом в разных регионах действуют собственные нормы отпуска топлива.

По информации регионального ведомства, ограничения вводятся на АЗС «Роснефти» по всей стране. В Забайкалье установлен лимит в 50 литров, а отпуск топлива в канистры прекращён. Сколько продлятся ограничения, пока не уточняется.

Однако фактические правила на отдельных заправках отличаются. Например, в Москве журналисты MSK1.RU выяснили, что на одной из АЗС «Роснефти» разрешают залить в бак до 50 литров топлива и дополнительно наполнить одну металлическую канистру объёмом 20 литров.

В Иркутске тоже действуют другие лимиты. На одной из городских заправок установлено ограничение в 50 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. При этом сотрудники другой АЗС сообщили, что у них сохранились прежние ограничения и новых правил не вводили.

На горячей линии «Роснефти» журналистам не смогли подтвердить единые нормы для всей сети. Там рекомендовали уточнять наличие топлива и действующие лимиты непосредственно на конкретной заправке.

Возвращение ограничений произошло спустя чуть больше двух недель после их отмены в ряде регионов. Ранее Life.ru сообщал, что с 23 октября «Роснефть» сняла лимиты на продажу топлива в Забайкалье и Красноярском крае. Аналогичные послабления тогда ввели в Карелии, где автомобилистам вновь разрешили заправляться без ограничений и наполнять канистры.