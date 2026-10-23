«Роснефть» снимает ограничения на продажу топлива в Карелии и Забайкалье

Автомобилисты в Забайкалье, Карелии и Красноярском крае снова могут покупать бензин без прежних ограничений на заправках «Роснефти». В регионах постепенно отменяют лимиты на отпуск горючего, введённые из-за напряжённой ситуации с поставками.

В Забайкальском крае с 23 октября полностью сняты ограничения на продажу АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на всех АЗС компании. Водителям также вновь разрешили наполнять канистры. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своём канале в Max.

Аналогичное решение принято в Красноярском крае. Как подтвердили в региональном Минпромторге, с 23 октября на 19 заправках «Роснефти» бензин отпускают без лимитов, в том числе в канистры. Ранее в Красноярске действовало ограничение в 30 литров на одну заправку, а на загородных трассах разрешалось покупать до 50 литров бензина.

В Карелии ограничения также постепенно отменяют. Ещё 15 октября «Роснефть» сняла лимиты на АИ-92, а 22 октября увеличила допустимый объём продажи АИ-95 до 50 литров. Как сообщил 23 октября глава республики Артур Парфенчиков, компания полностью отказалась от ограничений на отпуск топлива, включая продажу в канистры.

Временные лимиты вводились на фоне повышенного спроса и сложностей с обеспечением заправок горючим. Власти регионов совместно с нефтяными компаниями продолжают контролировать поставки и запасы топлива, чтобы избежать новых перебоев.

Ранее Life.ru рассказывал об отмене ограничений на продажу бензина в Липецкой области. С 21 октября там перестали действовать лимиты, запрет на заправку канистр и система «чёт-нечёт». При этом отдельные сети АЗС сохранили возможность самостоятельно регулировать объёмы продаж в зависимости от запасов.