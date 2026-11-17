Вице-премьер России Александр Новак поручил максимально ускорить восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Эта задача стала одним из главных приоритетов правительства для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

«Вице-премьер обозначил в числе приоритетных направлений работы максимально быстрое восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов», — говорится в сообщении правительства.

Помимо ремонта предприятий, Новак назвал необходимыми увеличение поставок внеклассового топлива и продолжение импорта нефтепродуктов. Эти меры должны обеспечить дополнительные объёмы горючего для внутреннего рынка.

«Всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям необходимо прилагать максимальные усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса. Важно продолжать комплексную работу для сбалансированного функционирования как крупных сетей, так и независимых участников рынка», — подчеркнул вице-премьер.

На совещании представители нефтяных компаний рассказали о дополнительных мерах по стабилизации поставок. Участники также рассмотрели ситуацию с обеспечением автозаправочных станций топливом и потребности сельскохозяйственных предприятий.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении ограничений на продажу бензина и дизельного топлива в Томской области. С 12 ноября на отдельных заправках «Роснефти» установили лимит в 30 литров бензина или 50 литров дизеля за одну операцию. В региональном правительстве связали ограничения с атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в центральной части страны.