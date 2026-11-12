Автомобилисты в Томской области вновь столкнулись с ограничениями на покупку топлива. На заправках «Роснефти» теперь можно приобрести не более 30 литров марочного бензина или 50 литров дизеля за одну операцию. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Потёмкин.

Отдельные правила установили для водителей, которые покупают горючее в канистры. Физическим лицам разрешили наполнять только одну ёмкость объёмом до 20 литров за раз. При этом власти не фиксируют массовых перебоев с поставками. По словам Потёмкина, ситуация в регионе остаётся стабильной, топливо имеется в наличии, а очередей на заправках нет.

Из 146 автозаправочных станций Томской области работают 131. При этом ограничения касаются не всех участников рынка. В частности, сеть «Газпромнефть» пока не планирует вводить аналогичные лимиты.

Возвращение ограничений Потёмкин связал с многочисленными атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в центральной части России. По его словам, решение о новых правилах отпуска топлива приняла сама «Роснефть».