В Томской области сняли все ограничения на продажу топлива

В Томской области полностью отменили ограничения на продажу топлива. Автомобилисты снова могут заправляться без лимитов и покупать бензин в сертифицированную тару. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Потёмкин в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, решение приняли после окончательной стабилизации ситуации на топливном рынке. Ранее на некоторых заправках действовали ограничения на количество бензина, отпускаемого одному покупателю, а также на его продажу в канистры.

Сейчас в Томской области работают 131 из 146 автозаправочных станций. Региональные власти продолжают контролировать обеспечение населения горючим.