Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 18:10

В Томской области сняли все ограничения на продажу топлива

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Томской области полностью отменили ограничения на продажу топлива. Автомобилисты снова могут заправляться без лимитов и покупать бензин в сертифицированную тару. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Потёмкин в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, решение приняли после окончательной стабилизации ситуации на топливном рынке. Ранее на некоторых заправках действовали ограничения на количество бензина, отпускаемого одному покупателю, а также на его продажу в канистры.

Сейчас в Томской области работают 131 из 146 автозаправочных станций. Региональные власти продолжают контролировать обеспечение населения горючим.

В Воронежской области начали снимать ограничения на продажу бензина
В Воронежской области начали снимать ограничения на продажу бензина

Напомним, ограничения на продажу топлива постепенно отменяют и в других регионах России. С 21 октября в Липецкой области перестали действовать лимиты на отпуск бензина, запрет на заправку канистр и система «чёт-нечёт». Затем 23 октября ограничения на АЗС начали снимать в Карелии, Забайкалье и Красноярском крае. Уже 26 октября о возвращении к свободной продаже бензина и дизеля объявили власти Башкирии. Ранее там действовало ограничение в 30 литров на один автомобиль, а наполнять канистры запрещалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Экономика
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar