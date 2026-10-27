В Томской области сняли все ограничения на продажу топлива
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В Томской области полностью отменили ограничения на продажу топлива. Автомобилисты снова могут заправляться без лимитов и покупать бензин в сертифицированную тару. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Потёмкин в своём Telegram-канале.
По словам чиновника, решение приняли после окончательной стабилизации ситуации на топливном рынке. Ранее на некоторых заправках действовали ограничения на количество бензина, отпускаемого одному покупателю, а также на его продажу в канистры.
Сейчас в Томской области работают 131 из 146 автозаправочных станций. Региональные власти продолжают контролировать обеспечение населения горючим.
Напомним, ограничения на продажу топлива постепенно отменяют и в других регионах России. С 21 октября в Липецкой области перестали действовать лимиты на отпуск бензина, запрет на заправку канистр и система «чёт-нечёт». Затем 23 октября ограничения на АЗС начали снимать в Карелии, Забайкалье и Красноярском крае. Уже 26 октября о возвращении к свободной продаже бензина и дизеля объявили власти Башкирии. Ранее там действовало ограничение в 30 литров на один автомобиль, а наполнять канистры запрещалось.
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