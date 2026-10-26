Бензин снова можно заливать без ограничений: В Башкирии отменили лимиты на АЗС

Автомобилисты Башкирии снова смогут заправлять полные баки и покупать топливо в канистры. Власти республики отменили ограничения, которые действовали с начала лета из-за перебоев с поставками бензина. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства 26 октября.

Ранее на заправках разрешалось приобретать не более 30 литров горючего на одну машину. Кроме того, водителям запрещали наполнять канистры и другие переносные ёмкости. Теперь эти требования сняты, а крупные сети АЗС вернулись к обычному режиму продажи бензина и дизеля.

По словам Хабирова, ситуация с обеспечением топливом постепенно нормализовалась. Очереди на станциях сократились, а объёмы поставок позволяют отказаться от прежних ограничений.

«В республике ситуация тоже достаточно стабилизировалась. По факту мы видим и очереди небольшие», — отметил руководитель Башкирии.

Проблемы с горючим начались ещё летом. На фоне сложностей с поставками и повышенного спроса у некоторых автозаправочных станций образовывались очереди. Власти были вынуждены ограничить разовую продажу топлива, а также организовать дополнительные поставки с нефтеперерабатывающих предприятий.

Для контроля за ситуацией в республике создали оперативный штаб. Отдельное внимание уделяли отдалённым районам, где формировали запасы топлива для экстренных служб. Бюджетные организации при этом продолжали получать горючее без ограничений.