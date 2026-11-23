Несколько промышленных площадок получили повреждения в Пермском крае после атаки беспилотников. По предварительным данным, один человек погиб, ещё двое получили осколочные ранения, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Над регионом удалось сбить 56 беспилотников. Последствия налёта сейчас устраняют оперативные службы, работающие на повреждённых объектах.

«В результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, есть погибший», — написал Махонин в своём Telegram-канале.