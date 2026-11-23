Промышленный объект получил повреждения после атаки беспилотников на Пермский край. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в «Максе».

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать налёт. На месте повреждённого объекта работают оперативные службы.

«В результате нападения повреждения получил промышленный объект. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Махонин.

Глава Прикамья призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним. Он также попросил не снимать летательные аппараты и работу систем противовоздушной обороны, а любые подозрительные предметы немедленно передавать специалистам по номеру 112.

Ранее Life.ru сообщал о начале отражения атаки БПЛА на Пермский край. Утром 23 ноября в регионе объявили беспилотную опасность. В посёлке Зюкайка и селе Березовка ввели режим «Ковёр», ограничивающий использование воздушного пространства в радиусе 150 километров.