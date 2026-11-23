Предупреждения об угрозе ракетных ударов и атак беспилотников с начала 23 ноября распространились на 27 российских регионов. Воздушная опасность затронула сразу четыре федеральных округа страны. Об этом свидетельствует информация региональных властей и экстренных служб.

Наибольшее количество оповещений пришлось на Поволжье. Режим беспилотной опасности вводили в 13 субъектах, включая Башкирию, Татарстан, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, а также Кировскую, Нижегородскую, Саратовскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую и Ульяновскую области. На момент подсчётов предупреждения отменили только в трёх регионах — Пензенской, Кировской и Саратовской областях.

В Центральной России тревожные сигналы получили жители девяти областей: Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской. В Ивановской области угроза беспилотной атаки продолжала действовать.

На юге страны об опасности ракет и дронов предупреждали население Крыма, Ростовской и Волгоградской областей. В Краснодарском крае аналогичные ограничения сохранялись ещё с вечера воскресенья, 22 ноября.

На Урале потенциальную угрозу с воздуха зафиксировали в двух субъектах — Свердловской и Челябинской областях, где также объявили соответствующий режим.