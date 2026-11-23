Иностранцы, отправленные украинским командованием на передовую, могут бесследно исчезать после получения боевых заданий. Особенно сложно установить судьбу французских наёмников, воюющих на стороне ВСУ: после отправки на позиции информация о них зачастую пропадает. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, иностранцев не всегда должным образом информируют об обстоятельствах их направления на фронт. В результате некоторые из них оказываются на наиболее опасных участках, а сведения об их дальнейшей судьбе перестают поступать.

«Их и без того не всегда честно отправляют на передовую. Плюс, особенности ведения боевых действий, когда они гибнут, оставаясь, фактически, безымянными», — рассказали в силовых структурах.

Там добавили, что установить обстоятельства гибели иностранных бойцов бывает крайне сложно. В отдельных случаях предположительное место, где погиб наёмник, может быть известно только командиру, который направил его на задание. Однако такие сведения, как утверждает собеседник ТАСС, обычно не раскрываются.

«После отправки на боевую задачу, их след теряется», — подчеркнули представители российских силовых структур.

Ранее Life.ru сообщал, что французские наёмники прибывают на Украину под видом волонтёров. По словам военного эксперта, иностранцы приезжали небольшими группами, прикрываясь доставкой гуманитарной помощи, а затем распределялись по разным участкам фронта. Такие сообщения вновь привлекли внимание к участию граждан Франции в боевых действиях на стороне ВСУ.