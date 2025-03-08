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8 марта, 00:11

Косят под «волонтёров»: Подполье вскрыло наплыв французских наёмников на Украину

Эксперт Киселёв: Французские наёмники прибывают на Украину под видом волонтёров

Французские наёмники стали массово приезжать на Украину, маскируясь под волонтёров. Такие данные поступают от местных подпольных организаций. Боевики оседают в южной и юго-западной частях Покровска, а также на железнодорожных станциях в пригороде, рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселёв.

По его словам, наёмники прибывают группами по пять-семь человек, якобы доставляя гуманитарную помощь. Сначала иностранцы собираются на западе Украины, а затем их перевозят в Днепропетровскую область, откуда распределяют по всей линии фронта.

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Ранее группа французских наёмников погибла при ударе «Искандера» по гостинице Кривого Рога. Сначала сообщалось о двоих погибших, но позже стало известно, что жертвами стали 28 боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Тимур Хингеев
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