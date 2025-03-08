Косят под «волонтёров»: Подполье вскрыло наплыв французских наёмников на Украину

Французские наёмники стали массово приезжать на Украину, маскируясь под волонтёров. Такие данные поступают от местных подпольных организаций. Боевики оседают в южной и юго-западной частях Покровска, а также на железнодорожных станциях в пригороде, рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселёв.

По его словам, наёмники прибывают группами по пять-семь человек, якобы доставляя гуманитарную помощь. Сначала иностранцы собираются на западе Украины, а затем их перевозят в Днепропетровскую область, откуда распределяют по всей линии фронта.