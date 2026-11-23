В Пермском крае при массированной атаке беспилотников повреждения получили несколько промышленных площадок, есть погибший и двое раненых. Российские силы ПВО сбили над регионом 56 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По предварительным данным, один человек погиб. Ещё двое получили лёгкие осколочные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Сегодня над Пермским краем было сбито 56 вражеских беспилотников», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

В результате налёта повреждения зафиксировали сразу на нескольких промышленных объектах. На местах работают оперативные службы, специалисты занимаются устранением последствий атаки.

Махонин выразил соболезнования близким погибшего. Других подробностей о характере повреждений и обстоятельствах гибели человека губернатор пока не привёл.