Российские штурмовики заявили об уничтожении диверсионной группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), участники которой были одеты в форму российских военнослужащих и носили соответствующие шевроны. По словам бойца группировки войск «Центр» Сергея Левчукова, среди ликвидированных были двое человек с иностранными паспортами. Об этом он рассказал во время общения с РИА «Новости».

По словам военнослужащего, его группа из шести человек получила разведывательные данные о передвижении противника в районе российских позиций. После предупреждения бойцы рассредоточились и заняли позиции для наблюдения.

«Они двигались именно в «пиксельке» с российскими шевронами. Мы с левого фланга обошли их, заняли позиции, вели наблюдение сначала, чуть-чуть их подпустили и «закончили с ними работу»», — рассказал Левчуков.

После столкновения, по утверждению собеседника агентства, он обнаружил у двоих участников группы заграничные паспорта. Остальных четверых военнослужащий назвал украинцами.

Левчуков также обратил внимание на вооружение противника. По его словам, у участников группы было оружие иностранного производства, несмотря на то что они использовали российскую военную форму.

«Вооружены хорошо были, честно сказать, всё у них было иностранное. И при этом они в российском «пикселе» — вот это и было странно. Но мы были готовы, нас предупредили», — добавил боец.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удар по морскому судну, задействованному в интересах ВСУ. В акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы поражён сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинской армии. В сообщении военного ведомства уточняется, что судно использовалось для обеспечения ВСУ.