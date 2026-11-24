ВС РФ поразили судно с грузами двойного назначения юго-западнее Одессы
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные сегодня днём нанесли удар по морскому судну, задействованному в интересах ВСУ. В акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы поражён сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России вечером 24 ноября.
В сообщении военного ведомства уточняется, что судно использовалось для обеспечения ВСУ. Другие подробности об атакованном сухогрузе, его принадлежности и характере повреждений не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал о поражении другого сухогруза в Чёрном море южнее Одессы. По данным Минобороны России, судно также доставляло грузы двойного назначения для украинской армии. Удар по нему был нанесён 21 ноября.
Важнейшие новости с фронта и оперативную информацию о ходе СВО читайте в разделе «СВО» на Life.ru.