Российские военные сегодня днём нанесли удар по морскому судну, задействованному в интересах ВСУ. В акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы поражён сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России вечером 24 ноября.

В сообщении военного ведомства уточняется, что судно использовалось для обеспечения ВСУ. Другие подробности об атакованном сухогрузе, его принадлежности и характере повреждений не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал о поражении другого сухогруза в Чёрном море южнее Одессы. По данным Минобороны России, судно также доставляло грузы двойного назначения для украинской армии. Удар по нему был нанесён 21 ноября.