Российские беспилотники поразили сухогруз в акватории Чёрного моря южнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины. Удар был нанесён в дневное время.

Ранее Life.ru сообщал о поражении другого сухогруза с грузами для ВСУ в районе Одессы. Согласно утренней сводке Минобороны России от 21 ноября, беспилотники атаковали судно на морском переходе. В ведомстве отметили, что оно перевозило грузы двойного назначения для украинской армии.