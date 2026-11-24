Российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удар по сухогрузу в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы военного назначения.

Сухогруз был атакован во время морского перехода. В рамках ночной операции российские военные также нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины.