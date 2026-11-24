Ночной удар в Чёрном море: Под Одессой поражён сухогруз с натовскими подарками для ВСУ
Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу с военными грузами у Одессы
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Российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удар по сухогрузу в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы военного назначения.
Сухогруз был атакован во время морского перехода. В рамках ночной операции российские военные также нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины.
Морские поставки для украинской армии регулярно становятся целями российских ударов. Только за две недели, согласно сводкам Минобороны РФ от 13 и 20 ноября, ВС РФ поразили 27 сухогрузов, перевозивших вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения.