Ночь огненных «Гераней»: В Прилуках выгорела подстанция для заводов ВСУ
ВС РФ в ночь на 24 ноября нанесли удар по подстанции украинского ВПК в Прилуках
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские войска в ходе ночной атаки поразили электроподстанцию в городе Прилуки Черниговской области. Как сообщили в Минобороны РФ, объект обеспечивал электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Для нанесения ударов ВС РФ задействовали беспилотники. Помимо энергетических объектов, целями стали топливная инфраструктура и морские суда, использовавшиеся в интересах украинской армии.
Примечательно, что Прилуки уже попадали в сводки российского военного ведомства в этом месяце. В ночь на 14 ноября ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в этом городе. По данным Минобороны, она обеспечивала работу не только предприятий военной промышленности, но и логистических центров, где хранилось военное имущество.
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