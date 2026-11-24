Примечательно, что Прилуки уже попадали в сводки российского военного ведомства в этом месяце. В ночь на 14 ноября ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в этом городе. По данным Минобороны, она обеспечивала работу не только предприятий военной промышленности, но и логистических центров, где хранилось военное имущество.